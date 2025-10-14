Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 14 ottobre
RAI1
20.30 Italia – Israele
RAI2
21.20 Freeze
RAI3
21.20 I figli degli altri
RETE4
21.33 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.55 La notte nel cuore
ITALIA1
21.24 Greenland
LA7
21.15 DiMartedì
TV8
21.35 X Factor
NOVE
21.30 Only Fun – Comico Show
20
21.10 La mummia
27
21.14 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato
34
21.00 Piccolo grande amore