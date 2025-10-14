Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 14 ottobre

Redazione14 Ottobre 2025
ONLY FUN - COMICO SHOW
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di martedì 14 ottobre

RAI1

20.30 Italia – Israele

RAI2

21.20 Freeze

RAI3

21.20 I figli degli altri

RETE4

21.33 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.55 La notte nel cuore

ITALIA1

21.24 Greenland

LA7

21.15 DiMartedì

TV8

21.35 X Factor

NOVE

21.30 Only Fun – Comico Show

20

21.10 La mummia

27

21.14 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

34

21.00 Piccolo grande amore

Redazione14 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]