Stasera in tv, la programmazione di martedì 12 agosto

Redazione12 Agosto 2025
RAI1

21.30 Tramite Amicizia

RAI2

21.00 Ma… Diamoci Del Tour! In Europa

RAI3

21.05 La Grande Opera All’Arena Di Verona: Il Barbiere Di Siviglia

RETE4

21.30 Delitti ai Caraibi

CANALE5

21.35 Belle & Sebastien – L’avventura continua

ITALIA1

21.25 Yoga Radio Estate

LA7

20.35 In Onda

TV8

21.35 Cani sciolti

NOVE

21.30 Ghostbusters

20

21.09 In trappola – Don’t get out

27

21.04 The Boss

34

21.00 Vip

