Stasera in tv, la programmazione di martedì 12 agosto
RAI1
21.30 Tramite Amicizia
RAI2
21.00 Ma… Diamoci Del Tour! In Europa
RAI3
21.05 La Grande Opera All’Arena Di Verona: Il Barbiere Di Siviglia
RETE4
21.30 Delitti ai Caraibi
CANALE5
21.35 Belle & Sebastien – L’avventura continua
ITALIA1
21.25 Yoga Radio Estate
LA7
20.35 In Onda
TV8
21.35 Cani sciolti
NOVE
21.30 Ghostbusters
20
21.09 In trappola – Don’t get out
27
21.04 The Boss
34
21.00 Vip