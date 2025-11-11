Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 11 novembre
RAI1
21.30 La ragazza del mare
RAI2
20.35 Tennis: Nitto ATP Finals 2025 -Gruppo Jimmy Connors: Musetti – De Minaur
RAI3
21.20 Amore Criminale – Storie Di Femminicidio
RETE4
21.32 E’ sempre Cartabianca
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.15 Le iene
LA7
21.15 DiMartedì
TV8
21.35 X Factor
NOVE
21.30 Only Fun – Comico Show
20
21.10 Batman v Superman: Dawn of Justice
RAIPREMIUM
21.20 I miei pasticci di Natale
27
21.15 Polar Express
LA7 CINEMA
21.15 Intervista col vampiro