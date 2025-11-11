Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 11 novembre

Redazione11 Novembre 2025
RAI1

21.30 La ragazza del mare

RAI2

20.35 Tennis: Nitto ATP Finals 2025 -Gruppo Jimmy Connors: Musetti – De Minaur

RAI3

21.20 Amore Criminale – Storie Di Femminicidio

RETE4

21.32 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.21 La notte nel cuore

ITALIA1

21.15 Le iene

LA7

21.15 DiMartedì

TV8

21.35 X Factor

NOVE

21.30 Only Fun – Comico Show

20

21.10 Batman v Superman: Dawn of Justice

RAIPREMIUM

21.20 I miei pasticci di Natale

27

21.15 Polar Express

LA7 CINEMA

21.15 Intervista col vampiro

