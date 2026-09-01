Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di martedì 1 settembre

Redazione1 Settembre 2026
Lidia. Matilda De Angelis as Lidia Poet in episode 101 of Lidia. Cr. Lucia Iuorio/Netflix © 2022
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 1 settembre

RAI1

21.30 La legge di Lidia Poet – Stagione 1 Episodio 1 – Lo spettacolo deve continuare

RAI2

21.20 L’ultima vendetta

RAI3

21.15 Il mio nome è Riccardo Cocciante

RETE4

21.33 Verità nascoste

CANALE5

21.20 Hotel Costiera – Stagione 1 Episodio 1 – Sheryl

ITALIA1

21.00 Calcio – Coppa Italia – Torino Vs Monza

TV8

21.40 Karate Kid – La leggenda continua

NOVE

21.30 Comedy Match

CIELO

21.20 Premonitions

27

21.10 Il mandolino del capitano Corelli

34

21.00 Uno bianca

Redazione1 Settembre 2026