Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di martedì 1 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di martedì 1 settembre
RAI1
21.30 La legge di Lidia Poet – Stagione 1 Episodio 1 – Lo spettacolo deve continuare
RAI2
21.20 L’ultima vendetta
RAI3
21.15 Il mio nome è Riccardo Cocciante
RETE4
21.33 Verità nascoste
CANALE5
21.20 Hotel Costiera – Stagione 1 Episodio 1 – Sheryl
ITALIA1
21.00 Calcio – Coppa Italia – Torino Vs Monza
TV8
21.40 Karate Kid – La leggenda continua
NOVE
21.30 Comedy Match
CIELO
21.20 Premonitions
27
21.10 Il mandolino del capitano Corelli
34
21.00 Uno bianca