Stasera in tv, la programmazione di lunedì 8 settembre

Redazione8 Settembre 2025
RAI1

20.30 Israele – Italia

RAI2

21.20 Formidabile Discoring – Le Origini

RAI3

21.20 Dog Days

RETE4

21.23 Quarta Repubblica

CANALE5

21.35 Il diavolo veste Prada

ITALIA1

21.24 Chicago P.D.

LA7

21.15 Roma di Piombo – Diario di una lotta

TV8

21.35 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.10 World War Z

27

21.10 Saranno famosi (A.Parker)

34

21.00 Abbronzatissimi

