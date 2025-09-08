Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 8 settembre
RAI1
20.30 Israele – Italia
RAI2
21.20 Formidabile Discoring – Le Origini
RAI3
21.20 Dog Days
RETE4
21.23 Quarta Repubblica
CANALE5
21.35 Il diavolo veste Prada
ITALIA1
21.24 Chicago P.D.
LA7
21.15 Roma di Piombo – Diario di una lotta
TV8
21.35 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.10 World War Z
27
21.10 Saranno famosi (A.Parker)
34
21.00 Abbronzatissimi