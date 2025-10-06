Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 6 ottobre
RAI1
21.30 Blanca
RAI2
21.20 Boss In Incognito
RAI3
21.20 Lo Stato Delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello
ITALIA1
21.25 I Mercenari 3
LA7
21.15 La Torre di Babele
TV8
21.35 Now you see me – I maghi del crimine
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.09 Nave fantasma
27
21.11 Ritorno al futuro II
34
21.00 Tre uomini e una gamba