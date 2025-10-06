Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 6 ottobre

Redazione6 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Blanca

RAI2

21.20 Boss In Incognito

RAI3

21.20 Lo Stato Delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello

ITALIA1

21.25 I Mercenari 3

LA7

21.15 La Torre di Babele

TV8

21.35 Now you see me – I maghi del crimine

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.09 Nave fantasma

27

21.11 Ritorno al futuro II

34

21.00 Tre uomini e una gamba

