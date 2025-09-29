Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 29 settembre
RAI1
21.30 Blanca
RAI2
21.20 Boss In Incognito
RAI3
21.20 Lo Stato Delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.44 Grande Fratello
ITALIA1
21.25 I Mercenari 2
LA7
21.15 La Torre di Babele – Esiste ancora l’Europa ?
TV8
21.35 Django Unchained
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.12 Tornare a vincere
27
21.12 Ritorno al futuro
34
21.00 Sono solo fantasmi