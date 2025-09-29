Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 29 settembre

Redazione29 Settembre 2025
RAI1

21.30 Blanca

RAI2

21.20 Boss In Incognito

RAI3

21.20 Lo Stato Delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.44 Grande Fratello

ITALIA1

21.25 I Mercenari 2

LA7

21.15 La Torre di Babele – Esiste ancora l’Europa ?

TV8

21.35 Django Unchained

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.12 Tornare a vincere

27

21.12 Ritorno al futuro

34

21.00 Sono solo fantasmi

