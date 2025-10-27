Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 27 ottobre

Redazione27 Ottobre 2025
Domenico D'Alterio e la compagna Valentina al Grande Fratello
Domenico D’Alterio e la compagna Valentina al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity)
RAI1

21.30 Blanca

RAI2

21.20 Lo Spaesato

RAI3

21.20 Lo Stato Delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello

ITALIA1

21.25 Jack Reacher: Punto di non ritorno

LA7

21.15 La Torre di Babele: Ci sono ancora buoni maestri?

TV8

21.35 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.12 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

27

21.13 Amore con interessi

34

21.00 La leggenda di Al, John & Jack

