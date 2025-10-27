Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 27 ottobre
RAI1
21.30 Blanca
RAI2
21.20 Lo Spaesato
RAI3
21.20 Lo Stato Delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello
ITALIA1
21.25 Jack Reacher: Punto di non ritorno
LA7
21.15 La Torre di Babele: Ci sono ancora buoni maestri?
TV8
21.35 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.12 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone
27
21.13 Amore con interessi
34
21.00 La leggenda di Al, John & Jack