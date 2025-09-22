Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 22 settembre

Redazione22 Settembre 2025
RAI1

21.30 Purché finisca bene

RAI2

21.20 Boss In Incognito

RAI3

21.20 Lo Stato Delle Cose

RETE4

21.30 Quarta Repubblica

CANALE5

21.35 Temptation island e poi..e poi..

ITALIA1

21.25 Killer Elite

LA7

21.15 La Torre di Babele – Chi fa i conti con la Storia?

TV8

21.35 Il giustiziere della notte

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.09 Troy

27

21.14 The Mask – Da zero a mito

34

21.00 Incastrati

