Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 22 settembre
RAI1
21.30 Purché finisca bene
RAI2
21.20 Boss In Incognito
RAI3
21.20 Lo Stato Delle Cose
RETE4
21.30 Quarta Repubblica
CANALE5
21.35 Temptation island e poi..e poi..
ITALIA1
21.25 Killer Elite
LA7
21.15 La Torre di Babele – Chi fa i conti con la Storia?
TV8
21.35 Il giustiziere della notte
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.09 Troy
27
21.14 The Mask – Da zero a mito
34
21.00 Incastrati