Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 21 settembre

Redazione21 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 21 settembre

RAI1

21.30 Il giovane Montalbano – Un’albicocca

RAI2

21.20 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road

RAI3

21.15 Lo stato delle cose

RETE4

21.30 Quarta repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.27 Peppermint – L’angelo della vendetta

TV8

21.40 Salt

20

21.10 Geostorm

IRIS

21.13 Pearl Harbor

CIELO

21.20 Pechino Express: L’estremo oriente

27

21.10 My Spy

34

21.00 Vacanze ai Caraibi

Manfredonia Isole Tremiti
Redazione21 Settembre 2026