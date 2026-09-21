Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 21 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 21 settembre
RAI1
21.30 Il giovane Montalbano – Un’albicocca
RAI2
21.20 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road
RAI3
21.15 Lo stato delle cose
RETE4
21.30 Quarta repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.27 Peppermint – L’angelo della vendetta
TV8
21.40 Salt
20
21.10 Geostorm
IRIS
21.13 Pearl Harbor
CIELO
21.20 Pechino Express: L’estremo oriente
27
21.10 My Spy
34
21.00 Vacanze ai Caraibi