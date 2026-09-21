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Manfredonia-Ebolitana 3-0, l’intervista a Pezzella che fa discutere: “Abbiamo dominato noi”

“Commentare questa sconfitta è difficile” ha detto il tecnico dell’Ebolitana Pezzella alla pagina ufficiale dei campani “Abbiamo fatto noi la partita, abbiamo dominato noi la gara. Abbiamo pagato degli errori individuali alla fine del primo tempo ed all’inizio del secondo tempo”.

“Questo è un risultato bugiardissimo, il 3-0 non è un risultato giusto” ha commentato il tecnico Pezzella “Il Manfredonia è stato molto fortunato, la nostra prestazione è stata molto convincente”.