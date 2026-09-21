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Manfredonia-Ebolitana, Sainz-Maza non si nasconde: “Possiamo ambire ai primi posti”
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Manfredonia-Ebolitana, Sainz-Maza: “Possiamo ambire ai primi posti”
”Sono contento soprattutto per la vittoria” dice Sainz-Maza ai microfoni del club “Dopo le prestazioni servivano i tre punti per la classifica ed il morale”.
“É un mese che sono qua, mi sono integrato bene con dei ragazzi per bene, grazie alle loro qualità ed al gioco del mister mi trovo alla grande” sottolinea il centrocampista spagnolo “Non mi nascondo, per me possiamo ambire ai primi posti”.