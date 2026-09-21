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IL VENTO DEL WINDSURF TORNA A VIESTE

Dal 23 al 27 settembre il Gargano ospita la finale nazionale del Windsurf Grand Slam 2026

Il vento torna a soffiare forte sul Gargano e porta con sé lo spettacolo del grande windsurf. Dal 23 al 27 settembre 2026, Vieste sarà ancora una volta il palcoscenico della finale nazionale del Windsurf Grand Slam, l’appuntamento che decreterà i Campioni d’Italia 2026 nelle diverse discipline, assoluto e giovanile. Cinque giornate all’insegna di velocità, tecnica, adrenalina e spettacolo, con i migliori specialisti italiani pronti a sfidarsi nelle acque di Vieste per conquistare i titoli nazionali.



Il programma agonistico vedrà protagoniste tre discipline: Formula Windsurfing Fin, Slalom Fin e Foil, Freestyle. Una grande festa dello sport acquatico che, per il secondo anno consecutivo, torna sul Gargano grazie all’organizzazione del Gargano Sailing Club, in collaborazione con il Comune di Vieste, la Federazione Italiana Vela (FIV) e AICW – Associazione Italiana Classi Windsurf. La manifestazione si svolgerà presso l’Umbramare Camping Village, lungo la suggestiva Litoranea Vieste–Peschici, una location che unisce le condizioni ideali per la pratica del windsurf alla straordinaria bellezza del paesaggio garganico.

La conferma di Vieste come sede della finale nazionale rappresenta anche un’importante occasione di promozione sportiva e turistica per il territorio. Atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati arriveranno sul Gargano per vivere cinque giornate di competizione, ma anche per conoscere e apprezzare un territorio che fa del mare, del vento, della natura e dello sport outdoor alcuni dei suoi principali elementi distintivi. Dopo il successo della precedente edizione, il Gargano Sailing Club rinnova così il proprio impegno nella promozione della vela e degli sport nautici, contribuendo a consolidare il Gargano come destinazione sportiva, capace di ospitare competizioni di livello nazionale e di trasformare il mare e il vento in autentici strumenti di valorizzazione territoriale. Vieste si prepara dunque ad accogliere una nuova sfida tricolore. Il mare del Gargano è pronto. Ora tocca al vento fare la sua parte.