Stasera in tv, la programmazione di lunedì 20 ottobre

Redazione20 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Blanca

RAI2

21.20 Lo Spaesato

RAI3

21.20 Lo Stato Delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello

ITALIA1

21.25 Jack Reacher – La prova decisiva

LA7

21.15 La Torre di Babele: Ci sono ancora buoni maestri?

TV8

21.35 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

21.09 10.000 A.C.

CIELO

21.20 Mr. & Mrs. Smith

21.14 Il segreto del mio successo

21.00 Chiedimi se sono felice

