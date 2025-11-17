Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 17 novembre

Redazione17 Novembre 2025
RAI1

21.30 Il commissario Ricciardi

RAI2

21.20 Lo Spaesato

RAI3

21.20 Lo Stato Delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello

ITALIA1

21.26 Fast & Furious 7

LA7

21.15 La Torre di Babele – Potere assoluto, perché no?

TV8

21.40 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.09 Man of Tai Chi

RAIMOVIE

21.20 Il principe che ho sempre sognato

27

21.12 Insieme per forza

34

21.00 Viaggi di nozze

