Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 17 novembre
RAI1
21.30 Il commissario Ricciardi
RAI2
21.20 Lo Spaesato
RAI3
21.20 Lo Stato Delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello
ITALIA1
21.26 Fast & Furious 7
LA7
21.15 La Torre di Babele – Potere assoluto, perché no?
TV8
21.40 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.09 Man of Tai Chi
RAIMOVIE
21.20 Il principe che ho sempre sognato
27
21.12 Insieme per forza
34
21.00 Viaggi di nozze