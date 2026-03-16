Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 marzo
RAI1
21.30 Guerrieri – La regola dell’equilibrio
RAI2
21.30 Cena con delitto – Knives Out
RAI3
21.20 Lo Stato delle cose
RETE4
21.34 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Scherzi a parte
ITALIA1
21.29 The Beekeper
TV8
21.30 The Equalizer 2 – Senza perdono
NOVE
21.30 Inferno
20
21.10 Pulp Fiction
CIELO
21.20 Sunray – Fallen Soldier
27
21.10 Una notte al museo
34
21.00 Perfetti sconosciuti