Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 marzo

Redazione16 Marzo 2026
Max Giusti Scherzi a Parte
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 marzo

RAI1

21.30 Guerrieri – La regola dell’equilibrio

RAI2

21.30 Cena con delitto – Knives Out

RAI3

21.20 Lo Stato delle cose

RETE4

21.34 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Scherzi a parte

ITALIA1

21.29 The Beekeper

TV8

21.30 The Equalizer 2 – Senza perdono

NOVE

21.30 Inferno

20

21.10 Pulp Fiction

CIELO

21.20 Sunray – Fallen Soldier

27

21.10 Una notte al museo

34

21.00 Perfetti sconosciuti

Redazione16 Marzo 2026
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