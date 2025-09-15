Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 15 settembre
RAI1
21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore
RAI2
21.20 Boss In Incognito
RAI3
21.25 Autodifesa Di Caino
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.30 Temptation island e poi..e poi..
ITALIA1
21.25 The Foreigner
LA7
21.15 La Torre di Babele – Il mito di San Francesco, Santo e Italiano
TV8
21.35 Attacco al potere – Olympus Has Fallen
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.10 The Italian Job
27
21.15 Matilda sei mitica
34
21.00 Ti presento Sofia