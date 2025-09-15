Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 15 settembre

RAI1

21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore

RAI2

21.20 Boss In Incognito

RAI3

21.25 Autodifesa Di Caino

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.30 Temptation island e poi..e poi..

ITALIA1

21.25 The Foreigner

LA7

21.15 La Torre di Babele – Il mito di San Francesco, Santo e Italiano

TV8

21.35 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.10 The Italian Job

27

21.15 Matilda sei mitica

34

21.00 Ti presento Sofia

