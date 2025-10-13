Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 13 ottobre
RAI1
21.30 Blanca
RAI2
21.20 Lo Spaesato
RAI3
21.20 Lo Stato Delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello
ITALIA1
21.20 I Mercen4ri – Expendables
LA7
21.15 La Torre di Babele: Ci sono ancora buoni maestri?
TV8
21.30 Bollicine
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.09 Shazam!
27
21.12 Ritorno al futuro – Parte III
34
21.00 Cosi’ e’ la vita