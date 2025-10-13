Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 13 ottobre

Redazione13 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Blanca

RAI2

21.20 Lo Spaesato

RAI3

21.20 Lo Stato Delle Cose

RETE4

21.33 Quarta Repubblica

CANALE5

21.20 Grande Fratello

ITALIA1

21.20 I Mercen4ri – Expendables

LA7

21.15 La Torre di Babele: Ci sono ancora buoni maestri?

TV8

21.30 Bollicine

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.09 Shazam!

27

21.12 Ritorno al futuro – Parte III

34

21.00 Cosi’ e’ la vita

