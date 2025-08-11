Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 11 agosto
RAI1
21.30 Io sono Mia
RAI2
21.00 Elsbeth
RAI3
21.20 Filorosso
RETE4
21.30 Kursk
CANALE5
21.34 Annalisa – Tutti in Arena
ITALIA1
21.18 Chicago P.D.
LA7
21.15 50 volte il primo bacio
TV8
21.40 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.10 Io sono leggenda
27
21.14 Scuola di polizia 7: Missione a Mosca
34
21.00 Il trucido e lo sbirro