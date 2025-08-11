Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 11 agosto

Redazione11 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di lunedì 11 agosto

RAI1

21.30 Io sono Mia

RAI2

21.00 Elsbeth

RAI3

21.20 Filorosso

RETE4

21.30 Kursk

CANALE5

21.34 Annalisa – Tutti in Arena

ITALIA1

21.18 Chicago P.D.

LA7

21.15 50 volte il primo bacio

TV8

21.40 GialappaShow

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.10 Io sono leggenda

27

21.14 Scuola di polizia 7: Missione a Mosca

34

21.00 Il trucido e lo sbirro

Redazione11 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]