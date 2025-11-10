Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di lunedì 10 novembre
RAI1
21.30 Il commissario Ricciardi
RAI2
20.35 Tennis: Nitto ATP Finals 2025 – Gruppo Bjorn Borg: Sinner – Auger-Aliassime
RAI3
21.20 Lo Stato Delle Cose
RETE4
21.33 Quarta Repubblica
CANALE5
21.20 Grande Fratello
ITALIA1
21.25 Fast & Furious 6
LA7
21.15 La Torre di Babele
TV8
20.40 GialappaShow
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.10 The Accountant
RAIPREMIUM
21.20 Quel Natale che ci ha fatto incontrare
27
21.13 A casa con i suoi
34
21.00 Il cosmo sul como’