Stasera in tv, la programmazione di giovedì 9 ottobre

Redazione9 Ottobre 2025
RAI1

21.30 La ricetta della felicità

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Attenti al libro

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 La notte nel cuore

ITALIA1

21.24 Black Adam

TV8

21.30 Blacklight

NOVE

21.30 Sinceramente Persia

CIELO

20.45 Repubblica Ceca-Croazia

20

21.08 The Next Three Days

27

21.14 La tenera canaglia

34

21.00 Ricky e Barabba

