Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 9 ottobre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 9 ottobre
RAI1
21.30 La ricetta della felicità
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 Attenti al libro
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.24 Black Adam
TV8
21.30 Blacklight
NOVE
21.30 Sinceramente Persia
CIELO
20.45 Repubblica Ceca-Croazia
20
21.08 The Next Three Days
27
21.14 La tenera canaglia
34
21.00 Ricky e Barabba