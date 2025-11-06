Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 6 novembre

Redazione6 Novembre 2025
RAI1

21.30 Noi del Rione Sanità

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.40 Il conte di Montecristo

ITALIA1

21.25 Paradise City

LA7

21.15 Piazzapulita

TV8

19.55 Betis – Lione

NOVE

21.30 Save the Dating – Amori in corso

20

21.08 Twister

27

21.12 Il cacciatore di giganti

34

21.00 Il capo dei capi

