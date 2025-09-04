Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 4 settembre

Redazione4 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 4 settembre

RAI1

21.30 Succede anche nelle migliori famiglie

RAI2

21.20 Hypnotic

RAI3

21.20 Volonté. L’Uomo Dai Mille Volti

RETE4

21.30 Il marchese del Grillo

CANALE5

21.42 Alessandra Amoroso Caracalla Roma

ITALIA1

21.21 Fall

LA7

20.35 In Onda

TV8

21.35 Ghostbusters: Legacy

NOVE

21.30 Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora

20

21.09 Minority Report

27

21.16 Bugiardo bugiardo

34

21.00 Il Divin Codino

Redazione4 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]