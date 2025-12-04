Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 4 dicembre

Redazione4 Dicembre 2025
RAI1

21.30 Un professore

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Splendida cornice

RETE4

21.32 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Umberto Tozzi – La grande festa

ITALIA1

20.48 Lazio-Milan

TV8

21.00 X Factor

NOVE

21.30 Ammutta muddica

20

21.11 King Arthur: il potere della spada

CIELO

21.20 Belly of the Beast – Ultima missione

27

21.14 I dieci comandamenti

LA5

21.15 Ritorno ad Aurora: un Natale speciale

34

21.00 Serafino

