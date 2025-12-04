Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 4 dicembre
RAI1
21.30 Un professore
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 Splendida cornice
RETE4
21.32 Dritto e rovescio
CANALE5
21.20 Umberto Tozzi – La grande festa
ITALIA1
20.48 Lazio-Milan
TV8
21.00 X Factor
NOVE
21.30 Ammutta muddica
20
21.11 King Arthur: il potere della spada
CIELO
21.20 Belly of the Beast – Ultima missione
27
21.14 I dieci comandamenti
LA5
21.15 Ritorno ad Aurora: un Natale speciale
34
21.00 Serafino