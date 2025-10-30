Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 30 ottobre

Redazione30 Ottobre 2025
Grande Fratello, la compagna di Domenico D'Alterio lo affronta delusa
Valentina e Domenico D'Alterio al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 30 ottobre

RAI1

21.30 Noi del Rione Sanità

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Grande Fratello

ITALIA1

21.25 Vendetta

LA7

21.25 Piazzapulita

TV8

21.35 Karate Kid – La leggenda continua

NOVE

21.30 Sinceramente Persia

20

21.09 Tenet

27

21.12 Sua maesta’ viene da Las Vegas

34

21.00 Il capo dei capi


Redazione30 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©