Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 30 ottobre
RAI1
21.30 Noi del Rione Sanità
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 Splendida Cornice
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.20 Grande Fratello
ITALIA1
21.25 Vendetta
LA7
21.25 Piazzapulita
TV8
21.35 Karate Kid – La leggenda continua
NOVE
21.30 Sinceramente Persia
20
21.09 Tenet
27
21.12 Sua maesta’ viene da Las Vegas
34
21.00 Il capo dei capi