Stasera in tv, la programmazione di giovedì 28 agosto
RAI1
21.30 Un Professore
RAI2
21.25 Basket: Europei Maschili 2025 – Grecia – Italia
RAI3
20.00 Atletica: Diamond League 2025 – 15a Tappa: Zurigo – 2a Giornata (Seconda Parte)
RETE4
21.30 Troy
CANALE5
21.40 Watson
ITALIA1
21.19 No Way Up – Senza via di uscita
LA7
20.35 In Onda
TV8
19.55 Fiorentina – Polissya
NOVE
21.30 Anplagghed
20
21.02 The Equalizer
27
21.14 L’aereo piu’ pazzo del mondo… sempre piu’ pazzo
34
21.00 Sotto il sole di Riccione