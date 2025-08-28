Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 28 agosto

Redazione28 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 28 agosto

RAI1

21.30 Un Professore

RAI2

21.25 Basket: Europei Maschili 2025 – Grecia – Italia

RAI3

20.00 Atletica: Diamond League 2025 – 15a Tappa: Zurigo – 2a Giornata (Seconda Parte)

RETE4

21.30 Troy

CANALE5

21.40 Watson

ITALIA1

21.19 No Way Up – Senza via di uscita

LA7

20.35 In Onda

TV8

19.55 Fiorentina – Polissya

NOVE

21.30 Anplagghed

20

21.02 The Equalizer

27

21.14 L’aereo piu’ pazzo del mondo… sempre piu’ pazzo

34

21.00 Sotto il sole di Riccione

Redazione28 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]