Stasera in tv, la programmazione di giovedì 27 novembre

Redazione27 Novembre 2025
RAI1

21.30 Un professore

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

20.39 La ruota dei campioni

ITALIA1

21.27 Die Hard – Un buon giorno per morire

TV8

21.00 Rangers – Sporting Braga

NOVE

21.30 Save the dating – Amori in corso

20

21.11 Oblivion

CIELO

21.20 Guidato per uccidere

27

21.12 Via col vento

34

21.00 Il capo dei capi

