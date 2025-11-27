Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 27 novembre
RAI1
21.30 Un professore
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 Splendida Cornice
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
20.39 La ruota dei campioni
ITALIA1
21.27 Die Hard – Un buon giorno per morire
TV8
21.00 Rangers – Sporting Braga
NOVE
21.30 Save the dating – Amori in corso
20
21.11 Oblivion
CIELO
21.20 Guidato per uccidere
27
21.12 Via col vento
34
21.00 Il capo dei capi