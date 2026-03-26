Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 26 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 26 marzo
RAI1
20.30 Italia-Irlanda del Nord
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 Splendida Cornice
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Forbidden Fruit
ITALIA1
21.30 The Day After Tomorrow
TV8
21.40 Il profumo del mosto selvatico
NOVE
21.30 Only Fun – Comico Show
20
21.10 La mummia il ritorno
CIELO
21.20 Joker – Wild Card
27
21.10 Forrest Gump
34
21.00 Il vigile