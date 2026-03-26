Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 26 marzo

Redazione26 Marzo 2026
Credit Foto Getty Images
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 26 marzo

RAI1

20.30 Italia-Irlanda del Nord

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Forbidden Fruit

ITALIA1

21.30 The Day After Tomorrow

TV8

21.40 Il profumo del mosto selvatico

NOVE

21.30 Only Fun – Comico Show

20

21.10 La mummia il ritorno

CIELO

21.20 Joker – Wild Card

27

21.10 Forrest Gump

34

21.00 Il vigile

Redazione26 Marzo 2026
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