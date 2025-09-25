Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 25 settembre

Redazione25 Settembre 2025
RAI1

21.30 La ricetta della felicità

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Zucchero – Sugar Fornaciari

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.43 La notte nel cuore

ITALIA1

21.00 Torino – Pisa

LA7

21.15 Piazzapulita

TV8

20.55 Salisburgo – Porto

NOVE

21.30 Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo

20

21.09 Sopravvissuto: The Martian

27

21.13 Mi presenti i tuoi?

34

21.00 Sapore di te

