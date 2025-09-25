Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 25 settembre
RAI1
21.30 La ricetta della felicità
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 Zucchero – Sugar Fornaciari
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.43 La notte nel cuore
ITALIA1
21.00 Torino – Pisa
LA7
21.15 Piazzapulita
TV8
20.55 Salisburgo – Porto
NOVE
21.30 Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo
20
21.09 Sopravvissuto: The Martian
27
21.13 Mi presenti i tuoi?
34
21.00 Sapore di te