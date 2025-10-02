Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 2 ottobre
RAI1
21.30 La ricetta della felicità
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 The Mauritanian
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.42 La notte nel cuore
ITALIA1
21.23 L’uomo d’acciaio
LA7
21.15 Piazzapulita
TV8
20.55 Feyenoord – Aston Villa
NOVE
21.30 Marta e Gianluca – Io & Gianlu
20
21.07 Death Race
27
21.12 Vi presento i nostri
34
21.00 La casa stregata