Stasera in tv, la programmazione di giovedì 2 ottobre

Redazione2 Ottobre 2025
RAI1

21.30 La ricetta della felicità

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 The Mauritanian

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.42 La notte nel cuore

ITALIA1

21.23 L’uomo d’acciaio

LA7

21.15 Piazzapulita

TV8

20.55 Feyenoord – Aston Villa

NOVE

21.30 Marta e Gianluca – Io & Gianlu

20

21.07 Death Race

27

21.12 Vi presento i nostri

34

21.00 La casa stregata

