Stasera in tv, la programmazione di giovedì 18 settembre

Redazione18 Settembre 2025
RAI1

21.30 Suzuki Jukebox – La Notte Delle Hit

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Per tutta la vita

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.35 Elodie San Siro

ITALIA1

21.20 Citadel

LA7

21.15 Piazzapulita

TV8

21.35 Il vento del perdono

NOVE

21.30 Antonio Ornano: Maschio caucasico irrisolto

20

21.06 Jurassic Park

27

21.14 Ti presento i miei

34

21.00 Sapore di mare 2 – Un anno dopo

