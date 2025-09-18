Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 18 settembre
RAI1
21.30 Suzuki Jukebox – La Notte Delle Hit
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 Per tutta la vita
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.35 Elodie San Siro
ITALIA1
21.20 Citadel
LA7
21.15 Piazzapulita
TV8
21.35 Il vento del perdono
NOVE
21.30 Antonio Ornano: Maschio caucasico irrisolto
20
21.06 Jurassic Park
27
21.14 Ti presento i miei
34
21.00 Sapore di mare 2 – Un anno dopo