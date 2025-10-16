Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 16 ottobre

Redazione16 Ottobre 2025
foto Michelle Hunziker
RAI1

21.30 La ricetta della felicità

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Io canto family

ITALIA1

21.24 Peppermint – L’angelo della vendetta

LA7

21.15 Piazzapulita

TV8

21.35 2012

NOVE

21.30 Sinceramente Persia

20

21.10 13 Hours

27

21.11 Il principe delle donne

34

21.00 Renegade – Un osso troppo duro

