Stasera in tv, la programmazione di giovedì 14 agosto

Redazione14 Agosto 2025
RAI1

21.30 Un Professore

RAI2

21.00 Delitti in Paradiso

RAI3

21.20 Vacanze romane

RETE4

21.30 Il Padrino – Parte II

CANALE5

21.36 Fragili 2 – Parte 2

ITALIA1

21.14 Dangerous Waters

LA7

21.15 Deep Impact

TV8

21.35 Rocky Balboa

NOVE

21.30 Aldo Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso

20

21.07 The Equalizer

27

21.14 Sergente Bilko

34

21.00 Ferragosto O.K.

