Stasera in tv, la programmazione di giovedì 14 agosto
RAI1
21.30 Un Professore
RAI2
21.00 Delitti in Paradiso
RAI3
21.20 Vacanze romane
RETE4
21.30 Il Padrino – Parte II
CANALE5
21.36 Fragili 2 – Parte 2
ITALIA1
21.14 Dangerous Waters
LA7
21.15 Deep Impact
TV8
21.35 Rocky Balboa
NOVE
21.30 Aldo Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso
20
21.07 The Equalizer
27
21.14 Sergente Bilko
34
21.00 Ferragosto O.K.