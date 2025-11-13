Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 13 novembre

Redazione13 Novembre 2025
Credit Foto Getty Images
RAI1

20.30 Moldova – Italia

RAI2

20.35 Musetti-Alcaraz ATP Finals Torino

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.40 Un matrimonio esplosivo

ITALIA1

21.25 La fabbrica di cioccolato

TV8

21.35 Io prima di te

NOVE

21.30 Save the dating – Amori in corso

20

21.10 Dracula Untold

CIELO

21.20 The Keeper

27

21.13 The Blues Brothers

34

21.00 Il capo dei capi

