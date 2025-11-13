Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 13 novembre
RAI1
20.30 Moldova – Italia
RAI2
20.35 Musetti-Alcaraz ATP Finals Torino
RAI3
21.20 Splendida Cornice
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.40 Un matrimonio esplosivo
ITALIA1
21.25 La fabbrica di cioccolato
TV8
21.35 Io prima di te
NOVE
21.30 Save the dating – Amori in corso
20
21.10 Dracula Untold
CIELO
21.20 The Keeper
27
21.13 The Blues Brothers
34
21.00 Il capo dei capi