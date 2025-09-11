Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 11 settembre

Redazione11 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 11 settembre

RAI1

21.30 Pare parecchio Parigi

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.35 Elisa San Siro

ITALIA1

21.25 The Plane

LA7

21.15 Piazzapulita

TV8

21.35 Men in Black: International

NOVE

21.30 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone

20

21.10 Next

27

21.15 I Flintstones

34

21.00 Sapore di mare

Redazione11 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]