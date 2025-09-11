Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 11 settembre
RAI1
21.30 Pare parecchio Parigi
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.20 La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.35 Elisa San Siro
ITALIA1
21.25 The Plane
LA7
21.15 Piazzapulita
TV8
21.35 Men in Black: International
NOVE
21.30 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone
20
21.10 Next
27
21.15 I Flintstones
34
21.00 Sapore di mare