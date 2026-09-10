Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 10 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 10 settembre
RAI1
21.30 La vita da grandi
RAI2
20.55 Pallavolo – Europei – Italia Vs Svezia
RAI3
21.20 Le cose che non sai
RETE4
21.35 Dritto e rovescio
CANALE5
21.25 Hotel Costiera – Stagione 1 Episodio 11 – Bruno
ITALIA1
21.25 Chicago Med – Stagione 11 Episodio 19 – Strategie di fuga
TV8
21.40 L’amore bugiardo – Gone Girl
NOVE
21.30 Francesco Cicchella – Bis!
20
21.10 The Fall Guy
RAIMOVIE
21.10 Priscilla
CIELO
21.20 Mercenary for Justice
27
21.10 Assassinio sul Nilo
34
21.00 Lo chiamavano Bulldozer