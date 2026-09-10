Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 10 settembre

Redazione10 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 10 settembre

RAI1

21.30 La vita da grandi

RAI2

20.55 Pallavolo – Europei – Italia Vs Svezia

RAI3

21.20 Le cose che non sai

RETE4

21.35 Dritto e rovescio

CANALE5

21.25 Hotel Costiera – Stagione 1 Episodio 11 – Bruno

ITALIA1

21.25 Chicago Med – Stagione 11 Episodio 19 – Strategie di fuga

TV8

21.40 L’amore bugiardo – Gone Girl

NOVE

21.30 Francesco Cicchella – Bis!

20

21.10 The Fall Guy

RAIMOVIE

21.10 Priscilla

CIELO

21.20 Mercenary for Justice

27

21.10 Assassinio sul Nilo

34

21.00 Lo chiamavano Bulldozer

Campionati italiani giovanili di vela in doppio
Redazione10 Settembre 2026