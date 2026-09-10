Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giovani D Valore: dalla LND un milione di euro per chi investe nei giovani talenti



In continuità del proprio impegno per la valorizzazione dei settori giovanili dilettantistici, la LND destinerà anche per questa stagione oltre un milione di euro al programma “Giovani D Valore”, lanciato quindici anni fa su proposta del Dipartimento Interregionale per sostenere la crescita dei talenti della Serie D.

Beneficiari di questa iniziativa i club della massima serie dilettantistica che più punteranno sulla linea verde: ogni società riceverà un punteggio associato all’utilizzo di calciatori Under 19 oltre la quota prevista da regolamento, a patto che tesserati a titolo definitivo o temporaneo da un altro club dilettantistico e che siano impiegati dall’inizio e per tutta la durata del primo tempo della partita.

Il contributo economico sarà corrisposto per metà al termine del girone d’andata e per l‘altra a fine campionato (escluse dal conteggio le ultime quattro giornate) alle società classificatesi dalla 1ª alla 5ª posizione nelle due speciali graduatorie.

I PREMI – Di seguito gli importi previsti per i premi e validi per le due distinte graduatorie: € 25.000,00 alla 1ª classificata, di € 15.000,00 alla 2ª, di € 10.000,00 alla 3ª, di € 5.000,00 alla 4ª e di € 2.500,00 alla 5ª. In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell’ambito del girone di riferimento, secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale al termine della stagione sportiva 2026/2027.

CLICCA QUI per il regolamento completo.