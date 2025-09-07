Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 7 settembre

Redazione7 Settembre 2025
RAI1

21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore

RAI2

21.00 Il lago della vendetta

RAI3

21.20 La Grande Ricchezza – PresaDiretta

RETE4

21.23 Fuori dal coro

CANALE5

21.37 La notte nel cuore

ITALIA1

21.20 Uncharted

LA7

21.15 Il Federale

TV8

21.30 GP Catalogna: Gara

NOVE

21.30 La Corrida

20

21.09 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones

27

21.10 Out of sight – Gli opposti si attraggono

34

21.00 Un’estate al mare

