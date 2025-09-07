Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 7 settembre
RAI1
21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore
RAI2
21.00 Il lago della vendetta
RAI3
21.20 La Grande Ricchezza – PresaDiretta
RETE4
21.23 Fuori dal coro
CANALE5
21.37 La notte nel cuore
ITALIA1
21.20 Uncharted
LA7
21.15 Il Federale
TV8
21.30 GP Catalogna: Gara
NOVE
21.30 La Corrida
20
21.09 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones
27
21.10 Out of sight – Gli opposti si attraggono
34
21.00 Un’estate al mare