Stasera in tv, la programmazione di domenica 31 agosto
RAI1
21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore
RAI2
21.18 Basket: Europei Maschili 2025 – Bosnia-Erzegovina – Italia
RAI3
21.20 Trump, L’Uomo Di Dio – PresaDiretta
RETE4
21.20 Freedom oltre il confine
CANALE5
21.39 La notte nel cuore
ITALIA1
21.15 Tu la conosci Claudia?
LA7
21.15 DIANA – La storia segreta di Lady D
TV8
21.35 I delitti del BarLume – E allora zumba!
NOVE
21.30 La Corrida
20
21.12 Le regine del crimine
27
21.12 Due fratelli
34
21.00 Il secondo tragico Fantozzi