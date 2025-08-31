Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 31 agosto

Redazione31 Agosto 2025
foto Amadeus la corrida
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di domenica 31 agosto

RAI1

21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore

RAI2

21.18 Basket: Europei Maschili 2025 – Bosnia-Erzegovina – Italia

RAI3

21.20 Trump, L’Uomo Di Dio – PresaDiretta

RETE4

21.20 Freedom oltre il confine

CANALE5

21.39 La notte nel cuore

ITALIA1

21.15 Tu la conosci Claudia?

LA7

21.15 DIANA – La storia segreta di Lady D

TV8

21.35 I delitti del BarLume – E allora zumba!

NOVE

21.30 La Corrida

20

21.12 Le regine del crimine

27

21.12 Due fratelli

34

21.00 Il secondo tragico Fantozzi

Redazione31 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]