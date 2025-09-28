Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 28 settembre
RAI1
21.30 Balene – Amiche per sempre
RAI2
21.00 N.C.I.S.
RAI3
21.20 Blackout – PresaDiretta
RETE4
21.32 Fuori dal coro
CANALE5
21.44 La notte nel cuore
ITALIA1
21.13 Le iene
LA7
21.15 L’amore infedele
TV8
21.35 I delitti del Barlume – Non e’ un paese per bimbi
NOVE
21.30 Enrico Brignano Show
20
21.10 Atomica bionda
27
21.12 Sabrina
34
21.00 Vicini di casa