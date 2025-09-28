Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 28 settembre

Redazione28 Settembre 2025
RAI1

21.30 Balene – Amiche per sempre

RAI2

21.00 N.C.I.S.

RAI3

21.20 Blackout – PresaDiretta

RETE4

21.32 Fuori dal coro

CANALE5

21.44 La notte nel cuore

ITALIA1

21.13 Le iene

LA7

21.15 L’amore infedele

TV8

21.35 I delitti del Barlume – Non e’ un paese per bimbi

NOVE

21.30 Enrico Brignano Show

20

21.10 Atomica bionda

27

21.12 Sabrina

34

21.00 Vicini di casa

