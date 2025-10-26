Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 26 ottobre
RAI1
21.30 Makari
RAI2
21.00 N.C.I.S.
RAI3
20.30 Report
RETE4
21.32 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.13 Le Iene
TV8
19.45 GP Messico – Qualifiche
NOVE
19.30 Che tempo che fa
20
21.10 Cash Out – I maghi del furto
CIELO
21.20 Il trono di spade S7
27
21.17 Una notte da leoni 2
34
21.00 Ti amo in tutte le lingue del mondo