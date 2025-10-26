Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 26 ottobre

Redazione26 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Makari

RAI2

21.00 N.C.I.S.

RAI3

20.30 Report

RETE4

21.32 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 La notte nel cuore

ITALIA1

21.13 Le Iene

TV8

19.45 GP Messico – Qualifiche

NOVE

19.30 Che tempo che fa

20

21.10 Cash Out – I maghi del furto

CIELO

21.20 Il trono di spade S7

27

21.17 Una notte da leoni 2

34

21.00 Ti amo in tutte le lingue del mondo

