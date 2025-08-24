Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 24 agosto
RAI1
21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore
RAI2
21.00 Campionati Mondiali Di Ginnastica Ritmica Rio De Janeiro – Gare Individuali E Di Gruppo
RAI3
21.00 Report Estate
RETE4
21.23 Freedom oltre il confine
CANALE5
21.35 La notte nel cuore
ITALIA1
21.15 Il cosmo sul como’
LA7
21.15 Il processo di Norimberga
TV8
21.30 I delitti del BarLume – Resort Paradiso
NOVE
21.30 La Corrida
20
21.12 Horizon Line – Brivido ad alta quota
27
21.14 Vi presento Christopher Robin
34
21.00 Rimini Rimini