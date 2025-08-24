Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 24 agosto

Redazione24 Agosto 2025
RAI1

21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore

RAI2

21.00 Campionati Mondiali Di Ginnastica Ritmica Rio De Janeiro – Gare Individuali E Di Gruppo

RAI3

21.00 Report Estate

RETE4

21.23 Freedom oltre il confine

CANALE5

21.35 La notte nel cuore

ITALIA1

21.15 Il cosmo sul como’

LA7

21.15 Il processo di Norimberga

TV8

21.30 I delitti del BarLume – Resort Paradiso

NOVE

21.30 La Corrida

20

21.12 Horizon Line – Brivido ad alta quota

27

21.14 Vi presento Christopher Robin

34

21.00 Rimini Rimini

