Stasera in tv, la programmazione di domenica 23 giugno

RAI1

20:35 Calcio, Euro 2024 – Fase A Gironi: Svizzera – Germania

RAI2

21:20 Il Velo Nuziale – Viaggio A Venezia

RAI3

20:55 Report

RETE4

21:20 Zona bianca

CANALE5

21:25 Segreti di famiglia

ITALIA1

21:22 Il ricco, il povero e il maggiordomo

LA7

21:15 Propaganda Live BEST

TV8

21:45 Italia’s Got Talent – Best of

NOVE

20:10 Che tempo che fa – Best of

20

21:13 L’uomo con i pugni di ferro

27

21:15 Scandalo al sole

34

21:07 7 chili in 7 giorni