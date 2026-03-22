Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 22 marzo

Redazione22 Marzo 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 22 marzo

RAI1

21.30 Imma Tarantini – Sostituto procuratore

RAI2

21.00 Martedì e venerdì

RAI3

21.20 Presa diretta

RETE4

21.33 Fuori dal coro

CANALE5

21.20 Chi vuol essere milionario

ITALIA1

21.13 Le Iene presentano: Inside

TV8

21.00 GP Brasile: Gara

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

20.45 Real Madrid-Atletico Madrid

CIELO

21.20 Running with the Devil – La legge del cartello

27

21.14 Saranno famosi

34

21.00 Benvenuti al sud

Redazione22 Marzo 2026
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