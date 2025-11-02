Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 2 dicembre
RAI1
21.30 Màkari
RAI2
21.00 N.C.I.S.
RAI3
20.30 Report
RETE4
21.32 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.12 Le Iene presentano: Inside
LA7
21.15 Una giornata particolare – Pier Paolo Pasolini L’Ultima Notte
TV8
21.35 Innocenti bugie
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.10 Dead Man Down: Il sapore della vendetta
IRIS
21.14 Cast Away
27
21.16 Una notte da leoni 3
LA5
21.10 Una tata magica
34
21.00 Il Paradiso all’improvviso