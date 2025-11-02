Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 2 dicembre

Redazione2 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di domenica 2 dicembre

RAI1

21.30 Màkari

RAI2

21.00 N.C.I.S.

RAI3

20.30 Report

RETE4

21.32 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 La notte nel cuore

ITALIA1

21.12 Le Iene presentano: Inside

LA7

21.15 Una giornata particolare – Pier Paolo Pasolini L’Ultima Notte

TV8

21.35 Innocenti bugie

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.10 Dead Man Down: Il sapore della vendetta

IRIS

21.14 Cast Away

27

21.16 Una notte da leoni 3

LA5

21.10 Una tata magica

34

21.00 Il Paradiso all’improvviso

Redazione2 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©