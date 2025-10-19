Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 19 ottobre
RAI1
21.30 Màkari
RAI2
21.00 N.C.I.S. Origins
RAI3
21.20 Trafficanti Di Uomini – PresaDiretta
RETE4
21.32 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.13 Le iene
LA7
21.15 Il caso Spotlight
TV8
21.00 F1 Replica
NOVE
21.30 Little Big Italy
20
21.10 Bomb Squad
27
21.15 Una notte da leoni
34
21.00 Il pesce innamorato