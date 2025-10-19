Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 19 ottobre

Redazione19 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Màkari

RAI2

21.00 N.C.I.S. Origins

RAI3

21.20 Trafficanti Di Uomini – PresaDiretta

RETE4

21.32 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 La notte nel cuore

ITALIA1

21.13 Le iene

LA7

21.15 Il caso Spotlight

TV8

21.00 F1 Replica

NOVE

21.30 Little Big Italy

20

21.10 Bomb Squad

27

21.15 Una notte da leoni

34

21.00 Il pesce innamorato

