Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 17 agosto
RAI1
21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore
RAI2
21.00 Will Trent
RAI3
21.00 Report Estate
RETE4
21.22 Freedom oltre il confine
CANALE5
20. 55 Milan – Bari
ITALIA1
21.19 Chiedimi se sono felice
LA7
21.15 Notre Dame in fiamme
TV8
21.35 I delitti del BarLume – Indovina chi?
NOVE
21.30 La Corrida
20
20.38 Cesena-Pisa
27
21.14 Babe: Maialino coraggioso
34
21.00 I due carabinieri