Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 17 agosto

Redazione17 Agosto 2025
RAI1

21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore

RAI2

21.00 Will Trent

RAI3

21.00 Report Estate

RETE4

21.22 Freedom oltre il confine

CANALE5

20. 55 Milan – Bari

ITALIA1

21.19 Chiedimi se sono felice

LA7

21.15 Notre Dame in fiamme

TV8

21.35 I delitti del BarLume – Indovina chi?

NOVE

21.30 La Corrida

20

20.38 Cesena-Pisa

27

21.14 Babe: Maialino coraggioso

34

21.00 I due carabinieri

