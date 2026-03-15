Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 15 marzo
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 15 marzo
RAI1
21.30 The Voice Generations
RAI2
21.20 Delitti in paradiso
RAI3
21.25 La pelle del mondo
RETE4
21.33 Fuori dal coro
CANALE5
21.20 Chi vuol essere milionario
ITALIA1
Le Iene presentano: Inside
TV8
21.30 Men in Black: International
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.10 Taken 3 – L’ora della verità
CIELO
21.20 Povere creature!
27
21.14 City of Angels – La città degli angeli
34
21.00 Dieci giorni senza mamma