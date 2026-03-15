Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 15 marzo

Redazione15 Marzo 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 15 marzo

RAI1

21.30 The Voice Generations

RAI2

21.20 Delitti in paradiso

RAI3

21.25 La pelle del mondo

RETE4

21.33 Fuori dal coro

CANALE5

21.20 Chi vuol essere milionario

ITALIA1

Le Iene presentano: Inside

TV8

21.30 Men in Black: International

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.10 Taken 3 – L’ora della verità

CIELO

21.20 Povere creature!

27

21.14 City of Angels – La città degli angeli

34

21.00 Dieci giorni senza mamma

Redazione15 Marzo 2026
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