Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 14 settembre
RAI1
21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore
RAI2
21.00 BellaMa’ Di Sera
RAI3
20.30 I Padroni Dello Spazio – PresaDiretta
RETE4
21.33 Fuori dal coro
CANALE5
21.49 La notte nel cuore
ITALIA1
21.13 Le iene
LA7
21.15 The international
TV8
21.40 I delitti del BarLume – La girata
NOVE
21.30 Valentina Persia – Ma che te ridi?!
20
21.11 I predoni
27
21.17 Sei giorni, sette notti
34
21.00 Un’estate ai Caraibi