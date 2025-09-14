Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 14 settembre

Redazione14 Settembre 2025
RAI1

21.30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore

RAI2

21.00 BellaMa’ Di Sera

RAI3

20.30 I Padroni Dello Spazio – PresaDiretta

RETE4

21.33 Fuori dal coro

CANALE5

21.49 La notte nel cuore

ITALIA1

21.13 Le iene

LA7

21.15 The international

TV8

21.40 I delitti del BarLume – La girata

NOVE

21.30 Valentina Persia – Ma che te ridi?!

20

21.11 I predoni

27

21.17 Sei giorni, sette notti

34

21.00 Un’estate ai Caraibi

