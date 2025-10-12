Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 12 ottobre

Redazione12 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Balene – Amiche per sempre

RAI2

21.00 N.C.I.S.

RAI3

20.30 Presa diretta

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.25 La notte nel cuore

ITALIA1

21.20 Le Iene

TV8

21.30 I delitti del Barlume

NOVE

19.30 Che tempo che fa

20

21.08 XXX – Il ritorno di Xander Cage

27

21.14 Una settimana da Dio

34

21.00 Fuochi d’artificio

