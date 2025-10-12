Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 12 ottobre
RAI1
21.30 Balene – Amiche per sempre
RAI2
21.00 N.C.I.S.
RAI3
20.30 Presa diretta
RETE4
21.30 Fuori dal coro
CANALE5
21.25 La notte nel cuore
ITALIA1
21.20 Le Iene
TV8
21.30 I delitti del Barlume
NOVE
19.30 Che tempo che fa
20
21.08 XXX – Il ritorno di Xander Cage
27
21.14 Una settimana da Dio
34
21.00 Fuochi d’artificio